Заказчик и подрядчик строительства «Театральной» привлечены к ответственности за увеличение сроков проекта

ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» и ООО «ВТС-9» привлечены к административной ответственности за увеличение сроков строительства станции метрополитена «Театральная» в Самаре. Об этом сообщает городская прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Проверкой установлены факты неисполнения законодательства о контрактной системе при заключении государственным казенным учреждением Самарской области “Управление капитального строительства” и ООО “ВТС-9” дополнительного соглашения к контракту увеличившего возможность выполнения работ на срок свыше предусмотренного законодательством»,— говорится в сообщении надзорного органа.

В отношении «Управления капитального строительства» и его руководителя возбуждены административные дела по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. Организация оштрафована на 200 тыс. руб., должностное лицо — на 20 тыс. руб. Подрядчик также привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП, ему объявлено предупреждение, «в связи с совершением правонарушения впервые»

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять на контроль расследование уголовного дела в отношении сотрудников министерства строительства Самарской области из-за нарушения прав собственников квартир при изъятии жилья в связи со строительством метро.

Сабрина Самедова