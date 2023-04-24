Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 апреля

10:18. Ведется обстрел поселка Красное Шебекинского горокруга Белгородской области, предупреждает МЧС.

9:37. Госдума приняла закон о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за государственную измену. В частности, такое наказание будет грозить за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника. Ранее за эти преступления грозил тюремный срок до 20 лет со штрафом. Кроме того, парламентарии ужесточили ответственность за диверсии и терроризм. Максимальный срок за совершение действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. Минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений вырос с пяти до семи лет. Максимальный срок остался прежним — до 15 лет.

9:31. Орловские военнослужащие, участвующие в СВО, через соцсети губернатора Андрея Клычкова поблагодарили жителей региона за поддержку. «Орловщина сплотилась ради поддержки нашей армии. Огромные силы и средства направлены на эту деятельность, это наша главная цель и задача. Наши земляки-артиллеристы передают слова благодарности жителям Орловской области за гуманитарную помощь, а юным орловчанам за трогательные письма, наполненные добротой и сопереживанием»,- объяснил глава региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 апреля