Арест без раздумий

В конце минувшей недели Воронежский областной суд отклонил очередную жалобу защиты на арест экс-лидера фракции «Единой России» в гордуме, политтехнолога Романа Жогова. С конца прошлого года он находится под стражей по обвинению в обмане своего однопартийца Александра Провоторова, недавно отбывшего часть срока за мошенничество. На днях у них состоялась очная ставка. По мнению защиты, их клиент уличил бывшего соратника в ошибочных показаниях. Прокуратура не видит нарушений со стороны следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продолжительное выступление в суде Романа Жогова и его адвокатов не повлияли на меру пресечения депутата

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Продолжительное выступление в суде Романа Жогова и его адвокатов не повлияли на меру пресечения депутата

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Месяц назад Ленинский райсуд Воронежа продлил арест Романа Жогова в СИЗО до 29 мая. Под стражей депутат находится с 30 ноября прошлого года. Управление Следственного комитета России по Воронежской области (СКР) обвиняет его в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, он добился фиктивного трудоустройства своей супруги в ООО «Воронежский опытно-механический завод», которое возглавлял его однопартиец и депутат Александр Провоторов. Тот утверждает, что переводил жене господина Жогова деньги, думая, что они идут на финансирование деятельности реготделения партии «Единая Россия». По подсчетам следствия, с 2010 по 2020 год семья Жоговых получила и потратила на себя чуть менее 2,4 млн руб.

Роман Жогов не признает вину во вменяемых ему действиях и считает, что его оговорили. Инициатива трудоустройства его супруги, по словам депутата, исходила от самого Провоторова, которому руководство партии дало указание оформить политтехнологу стимулирующую надбавку 20 тыс. руб. за сопровождение избирательных кампаний. Александр Провоторов, напомним, прошлой весной получил два года колонии за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и недавно условно-досрочно вышел на свободу.

В начале рассмотрения апелляционной жалобы на последнее продление ареста представляющий интересы Романа Жогова адвокат Константин Воротынцев предложил суду приобщить к делу протокол очной ставки между его доверителем и Провоторовым, которая прошла 20 апреля. По мнению защиты, документ является очередным доказательством того, что депутата не следует держать под стражей, так как он не может повлиять на следствие. «Если посмотреть протокол очной ставки, то видно, что и Роман Владимирович, и Александр Анатольевич настаивают на своих показаниях»,— уточнил адвокат. Он добавил, что объективных доказательств возможности господина Жогова воспрепятствовать следствию нет: все доводы СКР на эту тему сводятся лишь к его общественному статусу. Кроме того, депутат признал факт фиктивного трудоустройства супруги. После выступления адвоката суд приобщил протокол.

Еще один адвокат Николай Алимкин в своем выступлении сказал, что в деле Романа Жогова столкнулся с тем, что нельзя назвать законным. «Ленинский райсуд в своем постановлении от 20 марта о продлении ареста, не тратя много времени, переписал ходатайство следователя. Такое впечатление, что никого из защитников в этом процессе не было. Я вовсе не говорю, что суд обязательно должен с нами согласиться, но закон обременил суд обязанностью учитывать аргументы сторон. О какой состязательности мы говорим, когда ни одного аргумента не просто не было учтено, они были не проанализированы»,— сказал защитник.

Также Николай Алимкин напомнил, что уголовное дело о мошенничестве, состоящее из одного эпизода, по закону должно быть расследовано за два месяца. Расследование дела его доверителя продлено до шести месяцев, хотя все следственные действия по нему можно было уложить в два. К тому же решение о продлении принимал участник следственной группы, что является нарушением, указал адвокат.

«Сейчас модно говорить про искусственный интеллект,— продолжил Николай Алимкин.— Сдается мне, что, если ходатайство о продлении меры пресечения поручили рассмотреть искусственному интеллекту, он подошел бы к этому более разумно. Искусственный интеллект вспомнил бы, что президент и Верховный суд говорят о том, что по экономическим преступлениям людей заключать под стражу не надо. Ленинский райсуд в силу каких-то причин решил, что надо».

Роман Жогов, участвовавший в заседании по видеосвязи, попросил суд отпустить его под домашний арест. «Прошу учесть, что я дважды дал развернутые показания, которые заявитель вчера был вынужден практически подтвердить на очной ставке и изменить свои первоначальные показания. Мы представили доказательства, что Провоторов ввел следствие в заблуждение и скрыл важную информацию о своем статусе в партии. Они опровергают его показания, что он находился в подчиненном мне положении»,— объяснил господин Жогов.

Обвиняемый пожаловался на давление со стороны обвинения. «Следствие злоупотребляет своими полномочиями, фактически легитимизируя презумпцию виновности, не обращая внимания на очевидные несостыковки и ложь Провоторова, на его мотивы и на наши доводы о моей невиновности. Пытаясь сохранить лицо, оно использует недопустимые инструменты давления на мою семью и на моего малолетнего ребенка. В ответ на нашу объективную критику в суде и на публикации СМИ в мою поддержку мне отказывают в звонках и в свиданиях с родными. Уже 142 дня я не имею возможности увидеться с дочерью, которой недавно исполнилось семь лет»,— добавил господин Жогов. По его словам, следователь сказал ему о фактическом завершении расследования дела.

Представитель прокуратуры в ходе заседания констатировал лишь, что действия следствия законны.

Выступления Романа Жогова и его адвокатов заняли примерно 45 минут. После четырехминутного нахождения в совещательной комнате судья Эмма Беляева оставила в силе арест депутата в СИЗО.

Сергей Толмачев