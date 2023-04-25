Торговые центры заполнятся коворкингами

Владельцы торговых комплексов Петербурга рассчитывают снизить объем пустующих площадей за счет открытия коворкингов. Запустить подобный проект в партнерстве с сетью «Практик» (бренды Ofix и «Практик») собираются собственники комплекса «Пик». Возможность размещения гибкого офиса у себя рассматривают и в торговом центре «Лето». Это позволит девелоперам сократить вакансию в своих объектах, но коворкинги будут эффективны далеко не везде, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Это будет первый объект «Практика» на территории торгового комплекса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Это будет первый объект «Практика» на территории торгового комплекса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В торговом центре «Пик» в сентябре откроется коворкинг Ofix, рассказали «Ъ-СПб» в сети «Практик», которая будет оператором объекта. Гибкий офис на 171 рабочее место займет 640 кв. м на пятом этаже комплекса, где ранее находился офис управляющей компании «Пика». Вложения в запуск площадки превысят 40 млн рублей, инвестор коворкинга не раскрывается. Источники «Ъ-СПб» на рынке коммерческой недвижимости утверждают, что им выступит владеющий торговым комплексом холдинг «Петро мир». Там на вопросы «Ъ-СПб» не ответили. В компании Nikoliers, которая управляет «Пиком», также не предоставили комментарии.

«Пик» расположен на улице Ефимова в Адмиралтейском районе Петербурга, его общая площадь — 30,1 тыс. кв. м, арендопригодная — 21 тыс. кв. м. Открытие коворкинга является частью реновации «Пика», в ее рамках в комплексе также появится фуд-холл. Кроме «Пика», в портфель «Петро мира» входят торговые комплексы «Адмирал» и «Озерки» в Санкт-Петербурге. Основным собственником холдинга долгое время был экс-совладелец соцсети «ВКонтакте» Михаил Мирилашвили, но в конце марта он передал свою долю партнеру — Сергею Медведеву.

Это будет первый объект «Практика» на территории торгового комплекса. Протестировать такой формат решено было в связи с привлекательностью этой локации для резидентов: расположенный неподалеку коворкинг в «Бертгольд центре» показывает высокую заполняемость, рассказал CEO «Практика» Владимир Дорофеев. По результатам работы объекта будет приниматься решение о запуске гибких офисов в других торговых центрах, уточнили в сети коворкингов.

Торговый центр может стать удачной площадкой для размещения коворкинга, если он займет этаж с отдельным входом или его часть с закрытым контуром, говорит сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. В Адмиралтейском районе объем предложения в сегменте сервисных офисов сейчас составляет всего 2,6 тыс. кв. м, подсчитал он. Коворкинг может вписаться в обновленную концепцию «Пика» и позволить торговому комплексу увеличить доходы, полагает гендиректор УК инвестфонда Jensen Group Дмитрий Абрамов.

В Петербурге уже есть примеры коворкингов, которые находятся в торговых центрах, замечает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. В частности, гибкий офис Smart работает в «Капитолии Outlet», напоминает она. Загрузка коворкинга составляет 85–90%, но из-за снижения ставок после начала специальной военной операции срок окупаемости проекта увеличился на пару лет, говорит гендиректор УК «Ареопаг» (развивает сеть коворкингов Smart) Данил Барышев.

Возможность использования части свободных площадей под гибкие офисы рассматривают и в торговом центре «Лето», сообщил «Ъ-СПб» его гендиректор Андрей Должиков. Вблизи от комплекса находится несколько деловых центров, аэропорт Пулково и «Экспофорум», поэтому он часто становится местом деловых встреч, указывает топ-менеджер. Число коворкингов в торговых комплексах будет расти, поскольку в текущих рыночных условиях сложно найти арендаторов на большие площади, особенно на верхних этажах, уверен руководитель филиала IBC Real Estate в Петербурге Сергей Владимиров.

Смена формата части торговых площадей вызвана уходом ряда зарубежных брендов из России, добавляет господин Заглумин. На начало 2023 года вакансия в торговых центрах города достигала 10,6%, оценивают в NF Group. Гибкие офисы позволяют собственникам торговой недвижимости решить проблему простоя площадей, которые не приносят дохода, и получить дополнительный трафик, подчеркивает гендиректор УК Page Мария Сумарокова.

Однако коворкинги вряд ли станут панацеей для торговых комплексов, поскольку из-за ухода из России технологических компаний их уровень вакансии ниже, чем у бизнес-центров, предупреждает господин Абрамов. В некоторых случаях более эффективным решением может быть перепрофилирование площадей под пространство для проведения мероприятий или классические офисы, рассуждает он. По данным NF Group, на конец прошлого года в петербургских гибких офисах пустовало 27% площадей — против 11% в бизнес-центрах. Кроме того, не все объекты подходят под размещение коворкинга с точки зрения локации, внутренней логистики, планировочных решений, резюмирует господин Абрамов.

Константин Куркин