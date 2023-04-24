ФСБ задержала двух белгородцев за покупку автоматов у военных

Два жителя Ракитянского района Белгородской области покупали у российских военных автоматы Калашникова для последующей продажи, сообщает белгородское УФСБ. На них заведено уголовное дело, мужчины находятся под домашним арестом.

По предварительным данным следствия, они приобрели автоматы у военнослужащих на приграничных территориях, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе УФСБ.

«Обнаружены и изъяты два автомата Калашникова "АК-74М", а также патроны калибра 5,45х39 в количестве 387 штук. Изъятое пригодно для использования по назначению»,— говорится в пресс-релизе ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт оружия). За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

В октябре 2022 года было объявлено о введении режима среднего уровня реагирования в приграничных с Украиной субъектах, в том числе в Белгородской области. Власти региона регулярно сообщают об обстрелах своей территории. Только сегодня, 24 апреля, губернатор Вячеслав Гладков проинформировал о двух обстрелах со стороны вооруженных сил Украины — хутора Мухин Шебекинского городского округа, а также села Ясные Зори Белгородского района.

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Мария Федотова