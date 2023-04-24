Минфин: поправки о НДФЛ в 30% для уехавших не затронут сотрудников с трудовыми договорами

Министерство финансов опубликовало разъяснения по правительственному законопроекту, который предусматривает повышение НДФЛ до 30% для российских налоговых резидентов, работающих из-за рубежа.

«Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются»,— говорится в комментарии министерства.

Из сообщения следует, что поправки будут распространяться только на работающих в российском сегменте интернета фрилансеров и тех, кто заключил гражданско-правовые договоры.

Сейчас уплата НДФЛ — обязанность самого гражданина, если в трудовом договоре или допсоглашении содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом. Пока он остается налоговым резидентом РФ, то платит 13-15%, нерезиденты — 30%.

24 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении налогообложения резидентов, работающих из-за рубежа. Ключевое нововведение: с 2024 года работодатели сами будут определять, какую ставку НДФЛ применять, оценивая, осуществляет ли их сотрудник деятельность в России или нет.