В Самаре возле ТЦ произошла драка со стрельбой

Суд рассмотрит уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ) в отношении 33-летнего жителя Самары. Полиция установила, что обвиняемый устроил потасовку со знакомым и выстрелил в него из оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По информации силовиков, инцидент произошел вечером возле ТЦ на ул. Авроры. Двое местных жителей устроили потасовку из-за давнего конфликта.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во время драки один из них достал из-под одежды предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону земли. Его оппонент, 28-летний молодой человек, попытался отнять оружие, услышал выстрел, почувствовал боль в голове и потерял сознание.

После этого прохожие сообщили об инциденте в скорую медицинскую помощь. Медики передали информацию в полицию.

Эксперт пришел к выводу, что здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия полиция обнаружила три гильзы. Экспертиза показала, что они являются составной частью травматических патронов.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался ранее судимый за причинения тяжкого вреда здоровью. Он признался в содеянном и объяснил, что не хотел причинять вред потерпевшему и выстрелил случайно. Также обвиняемый заявил, что нашел указанный пистолет в день конфликта и после инцидента выкинул его в мусорный контейнер.

В настоящее время предполагаемому преступнику было предъявлено обвинение. На этапе расследования мужчина принес потерпевшему извинения и компенсировал моральный и материальный вред на сумму 50 тыс. руб.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация об избиении подростка в ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти и задержании предполагаемого преступника. Полиция ситуация не комментирует.

Перед этим Самарский районный суд Самары вынес приговор двум местным жителям по уголовному делу о драке на территории базы отдыха «Проран». Они признаны виновными в умышленном причинении группой лиц тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ) и получили реальные сроки.

Георгий Портнов