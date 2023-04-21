Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 апреля

8:58. По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, число пострадавших в результате вчерашнего ЧП в облцентре увеличилось до трех: «одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление». Ее госпитализировали. Кроме того, глава региона уточнил, что принято решение «перестраховаться» и полностью трехподъездный пятиэтажный дом был расселен.

8:36. Воронежский штаб комитета семей военнослужащих (КСВО) принял участие в обсуждении особенностей оказания медицинской помощи участникам спецоперации, которое провел председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов.

«В украинских школах весь десятый класс изучают медицинскую составляющую. А в учебниках за одиннадцатый есть раздел по тактической медицине. Мы все понимаем, к чему они готовились. Тактическая медицина у них ушла намного вперед»,– констатировал парламентарий. По его словам, российских медиков сейчас обучают по-другому: военный врач должен действовать по строгому алгоритму – машинально, четко и быстро.

«Он проверяет раненого на предмет травм, которые чаще всего приводят к смерти. Сначала – кровотечения, потом – дыхательные пути, грудь и так далее. При таком подходе он никогда не пропустит ранение: всегда найдет и увидит его. Если же не научить медика действовать автоматически, результат будет плачевным. Поэтому нам нужно учиться самим и учить других. По тем методикам подготовки, которые есть – не скажу, что это легко, но это нужно сделать»,– заявил господин Хубезов.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 апреля