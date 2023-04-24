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Коммерсантъ FM
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«Единая Россия» потеряла двух депутатов Госдумы

В воскресенье стало известно о смерти сразу двух депутатов Госдумы от «Единой России».

О том, что на 78-м году жизни скоропостижно скончался липецкий депутат Николай Борцов, сообщил днем 23 апреля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Господин Борцов был депутатом Госдумы последних пяти созывов. Ранее он был главным владельцем консервного завода «Лебедянский» — одного из крупнейших производителей соков в России — и вместе с сыном контролировал основной пакет акций предприятия. В 2008 году господин Борцов продал завод компании PepsiCo, сумма сделки составила $1,357 млрд. Он был одним из богатейших депутатов Госдумы, задекларировав в 2021 году 659,8 млн руб. дохода. На выборах 2021 года Николай Борцов переизбрался в Думу по одномандатному округу №114.

Позже в тот же день фракция «Единая Россия» сообщила о смерти после тяжелой продолжительной болезни 56-летнего депутата от Карачаево-Черкесии Джашарбека Узденова. В 2009–2013 годах он был депутатом Народного собрания республики, а с 2020 по 2021 год — министром природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии. В Госдуму Джашарбек Узденов избрался в сентябре 2021 года по одномандатному округу №16 и работал в составе комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Досрочные выборы по обоим округам пройдут в ближайший единый день голосования — 10 сентября 2023 года.

Ксения Веретенникова, Андрей Прах

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