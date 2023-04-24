СИБУР расширит «Запсибнефтехим»

СИБУР может существенно увеличить объемы производства пропилена на производственной площадке «Запсибнефтехима» в Тобольске. Компания собирается построить новую установку дегидрирования пропана и получить на нее обратный акциз на сырье, для чего должна до 2027 года вложить в «Запсибнефтехим» как минимум 110 млрд руб. Исходя из этих инвестиций, объем будущего выпуска может составить несколько сотен тысяч тонн пропилена в год. Эксперты полагают, что СИБУР может скопировать уже действующую установку, которую сейчас расширяет до мощности в 560 тыс. тонн в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

СИБУР на площадке «Запсибнефтехима» в Тобольске намерен построить новый комплекс производства пропилена и его производных методом дегидрирования пропана. Об этом говорится в уведомлении о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации по объекту. Исполнителем выступает проектный институт НИПИГАЗ. Слушания пройдут с 28 апреля по 28 мая. В компании пояснили, что проект предполагает выпуск полипропилена с учетом максимального использования уже имеющейся энергетической и сырьевой инфраструктуры. На данный момент мощности тобольской площадки СИБУРа по пропилену составляют 1 млн тонн, по полипропилену — 1 млн тонн.

Проект будет реализовываться в рамках заключенного соглашения между компанией и Минэнерго о модернизации действующих и создании новых мощностей, сообщили “Ъ” в СИБУРе. Документы на сумму 400 млрд руб. были подписаны в конце января 2022 года. Они предполагают получение химкомпанией права на обратный акциз на нефтехимическое сырье (этан и сжиженные углеводородные газы, СУГ). Подобную субсидию компании могут получать с 2022 года по ставке 9 тыс. руб. на тонну на этан и 4,5 тыс. руб. на тонну на СУГ с правом предоставления по ним двойного налогового вычета в обмен на гарантированное развитие мощностей. В документах речь шла о модернизации действующих и создании новых мощностей на трех площадках СИБУРа — «Запсибнефтехиме», «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе». Обязательства предприятия по развитию мощностей в Тобольске на 2022–2027 годы составляют не менее 110 млрд руб., что является требованием закона для получения обратного акциза.

Собеседники “Ъ” на рынке отмечают, что речь идет о новой установке мощностью в «несколько сотен тысяч тонн пропилена». По их словам, несмотря на то что проект расширения мощностей наверняка разрабатывался давно, сейчас он стал еще более актуальным с учетом избытка в России нефтехимического сырья — в частности, СУГ, цены на который находятся на многолетних минимумах. Еще в прошлом году СИБУР запустил модернизацию действующей с 2013 года установки дегидрирования пропана в Тобольске с повышением ее мощности на 8,4%, до 560 тыс. тонн в год. Генподрядчиком выступала турецкая Stellar Construction.

По мнению управляющего директора «Имплемента» Дмитрия Акишина, строительство нового полипропиленового комплекса вряд ли обойдется компании дешевле создания действующей установки, в которую было инвестировано около $1 млрд. Технический директор «Макстон-Инжиниринг» Александр Гадецкий считает, что СИБУР просто скопирует свои уже работающие установки по дегидрированию и полипропилену с той же мощностью. В этом случае их стоимость будет ниже, так как первые установки компания заказывала «под ключ», что априори на 20–30% дороже собственного строительства. К тому же, говорит эксперт, компания с помощью НИПИГАЗа существенно дорабатывала действующую установку дегидрирования пропана. Господин Гадецкий уверен, что основное необходимое для строительства оборудование СИБУР сможет купить в России, хотя, возможно, в Китае придется заказать реактор.

Минфин собирается с 2024 года дать право на обратный акциз и производителям синтетического каучука (СИБУР стал крупнейшим из них в РФ после покупки ТАИФа). Размер акциза будет зависеть от биржевых цен на натуральный каучук в Сингапуре, а также бутан и бутадиен в Роттердаме, его предельная величина составит 9,15 тыс. руб. на тонну. В 2024 году объемы возмещения акциза на синтетический каучук, исходя из прогнозов Минэнерго, могут составить 3,5 млрд руб., в 2025 году — 2,2 млрд руб. По мнению экспертов, демпфер поможет сгладить колебания спредов между стоимостью конечного продукта и ценой сырья, что сделает более предсказуемыми экономические параметры будущих нефтехимических проектов.

Ольга Мордюшенко