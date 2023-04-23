Главные новости за выходные 22-23 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Автомобильное движение по новому Яблоновскому мосту собираются запустить уже к 15 июня. Пока транспорта будет ездить по двум полосам.

Строительство Дальнего Западного обхода Краснодара также близится к завершению. Открыть движение по 52 км трассы планируют уже к середине летнего сезона 2023 года.

Краснодарские зоозащитники вышли на пикет против запрета кормить бездомных животных. Они выразили несогласие с программой и методами обращения с безнадзорными животными на территории региона.

Судья Динского районного суда Вячеслав Погорелов взял отпуск и отправился в зону проведения СВО.

С 1 мая на курортах Краснодарского края возобновят перевозки на скоростных катамаранах «Грифон». Они будут курсировать между Сочи и Геленджиком.

В Новороссийске началась реставрация мемориала «Малая земля», находящегося в аварийном состоянии. Ранее по факту затягивания его восстановления возбудили уголовное дело.

Футбольный клуб «Сочи» в Грозном проиграл местному «Ахмату». Матч закончился со счетом 1:0.

В полиции Краснодара не подтвердили сведений о маньяке, убивавшем бездомных животных. Ранее в МВД пожаловались местные жители из-за видео, на котором неизвестный мужчина жестоко убивал собак и кошек. По данным полиции, видео записано не в Краснодаре.

Европейские футбольные клубы проявляют интерес к полузащитникам ФК «Краснодара» Эдуарду Сперцяну и Никите Кривцову.

Читайте нас в Telegram