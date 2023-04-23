В Новороссийске началась реставрация мемориала «Малая земля», находящегося в аварийном состоянии

Противоаварийные работы начались на памятнике-ансамбле «Малая земля», сообщила на странице ВКонтакте пресс-служба Новороссийского исторического музея-заповедника. «В рамках заключенного контракта к работам приступило ООО «Кубань проект реставрация». 20 апреля начат завоз необходимого оборудования и материалов», - говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: novomuseum.ru Фото: novomuseum.ru

Ранее СУ СКР по краю было возбуждено уголовное дело о затягивании реставрации мемориала «Малая Земля» (ч. 1 ст. 293 УК РФ, халатность должностного лица, повлекшая причинение крупного ущерба). Фигурантами стали должностные лица министерства культуры Краснодарского края. «Конструкция памятника покрыта трещинами и грозит обрушением», - говорилось в сообщении ведомства.

Монумент является объектом культурного наследия, он был установлен 40 лет назад. Динамичная пространственная композиция памятника-ансамбля посвящена героической высадке морского десанта майора Ц. Л.Куникова в феврале 1943 года.

Андрей Ульченко

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