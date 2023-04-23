Морской рейс из Сочи в Геленджик запустят к 1 мая

Первый рейс между курортами будет осуществлять скоростной катамаран «Грифон». В данный момент он проходит ходовые испытания в Анапе, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России. В ассоциации не исключают, что уже к середине мая на линию также выйдет комета «Севастополь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: bee-plan.ru Фото: bee-plan.ru

По словам, генерального директора Сочинского порта Юрия Владимирова, в прошлом году рейсы из Сочи в Геленджик пользовались популярностью у отдыхающих. «Билетов в продаже не было за неделю вперед», – сообщил господин Владимиров.

Морское транспортное сообщение между Геленджиком и Сочи на скоростных катамаранах возобновилось в 2021 году. В прошлом году путешествие между городами длилось 3 часа 15 мин. Стоимость билета на катамаране «Грифон» составляла 3 тыс. руб. для взрослых и 2 тыс. руб. для детей от 2 до 14 лет. Для младенцев проезд был бесплатным.

Из-за ограничений полетов на Кубани действует лишь один аэропорт в Сочи. Как сообщил «Ъ-Кубань» заместитель главы Геленджика Александр Кузнецов, для удобства туристов курорт предлагает альтернативу воздушному транспорту. «Планируется возобновление морской навигации по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи. Развиваем автобусные маршруты. Сегодня у нас налажено сообщение со следующими городами: Ростов, Гуково, Таганрог, Ставрополь, Новороссийск, Пятигорск, Славянск-на-Кубани, Анапа, Сочи, Туапсе, Симферополь, Ялта, Севастополь, Грозный, Майкоп. В летний сезон планируются к открытию маршруты на Москву и Санкт-Петербург», - сообщил господин Кузнецов.

Андрей Ульченко

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