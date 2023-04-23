В полиции Краснодара не подтвердили сведений о маньяке, убивавшем бездомных животных

В Управлении МВД по Краснодару установили, что издевательства происходили не на территории города. Ранее зоозащитники написали заявления в правоохранительные органы по факту того, что в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором неизвестный мужчина жестоко убивал собак и кошек, сообщает «КП -Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: funart.pro Фото: funart.pro

«В правоохранительные органы Краснодара в марте поступил ряд обращений по фактам жесткого обращения с животными. Была проведена проверка, в результате которой объективных сведений, указывающих и подтверждающих обстоятельства, имеющих место быть на территории Краснодара, установлено не было», - рассказал официальный представитель Управления МВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Также зоозащитники обратились в соцсеть с требованием закрыть данный Telegram-канал, что и было сделано.

Андрей Ульченко

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