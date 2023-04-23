Судья из Краснодарского края взял отпуск и поехал воевать в ЛНР

Судья Вячеслав Погорелов сейчас принимает участие в специальной военной операции на Украине. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Государственной Думы, в прошлом мэр Краснодара Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Вячеслав Погорелов взял отпуск и едет не на дачу, а приезжает сюда с оружием в руках защищать нашу страну. Помимо прочего, оказывает и техническую поддержку нашему подразделению и другим, которые сражаются на луганской земле», - написал Евгений Первышов.

Он также передал слова благодарности судьям Прикубанского суда, которые помогают укреплять материально-техническую базу отряда, в котором служит депутат.

По данным сайта sudact.ru, Вячеслав Погорелов работает судьей Динского районного суда Кубани.

Депутат Госдумы Евгений Первышов отправится добровольцем в зону СВО в октябре прошлого года. В январе он продлил контракт. Бывший мэр Краснодара служит в подразделении БАРС «Каскад», куда вошли депутаты нижней палаты российского парламента и региональных заксобраний.

Андрей Ульченко

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