Зоозащитники Краснодара выступили против запрета кормить бездомных животных

Краснодарские зоозащитники вышли на пикет против запрета кормить бездомных животных. Об этом «Коммерсант-Кубань» рассказала директор регионального отделения «Альянса Защитников животных» Елена Наседкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краснодарское отделение «Альянса Защитников животных» Фото: Краснодарское отделение «Альянса Защитников животных»

Зоозащитники выразили несогласие с программой и методами обращения с безнадзорными животными на территории Краснодарского края. Речь идет о постановлении губернатора Кубани № 149 от 23 марта «Об утверждении Порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края». Так, с 1 сентября текущего года на Кубани вводится запрет на кормление и любые контакты с безнадзорными собаками и кошками, а также запрет на оборудование мест для их содержания вне приютов — под запрет попадают картонные коробки для кошек и будки для собак. Запрещается и прикорм любых бездомных животных, а также их сокрытие от органов местного самоуправления. Постановление будет действовать до первого сентября 2029 года.

Организаторами мероприятия также являются независимые зоозащитники. По данным регионального отделения «Альянса Защитников животных», в сквере Кленовом первого отделения учхоза Кубань, присутствовало 133 человека. Часть из них приехала из станиц. Три человека прибыли из Сочи. Еще несколько из Горячего Ключа и кубанских станиц. Средний возраст участников акции — 25-50 лет.

«Согласно опросу ВЦИОМ (август 2022) 71% россиян испытывают сочувствие к бездомным животным — именно поэтому большинству жителей Краснодарского края тяжело наблюдать за тем, как неэффективно ведется работа по обращению с животными без владельцев в регионе. В обществе накопилось множество претензий, адресованных краевой администрации, муниципалитетам, органам правопорядка и СМИ. В частности, речь идет об отсутствии мер по предотвращению пополнения популяции уличных животных — обязательная стерилизация и чипирование владельческих животных, отсутствие административного наказания граждан за намеренное выбрасывание животных и самовыгул»,— отметила госпожа Наседкина.

Полиция проведению пикета не препятствовала. По словам директора регионального отделения «Альянса Защитников животных», итогом собрания резолюция, которую направят губернатору.

Екатерина Мухамедова

Читайте нас в Telegram