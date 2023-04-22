Футболистов ФК «Краснодар» хотят перекупить европейские клубы

Европейские футбольные клубы проявляют интерес к полузащитникам ФК «Краснодара» Эдуарду Сперцяну и Никите Кривцову. Об этом порталу «РБ-спорт» сообщили экс-советник бывшего владельца «Спартака» (Леонида Федуна) Франко Камоцци и агент Никиты Кривцова Младен Гргич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Господин Камоцци рассказал порталу, что некоторые итальянские футбольные клубы интересуются Сперцяном. Он предполагает, что «сделка будет непростой» и нужно дождаться лета. Господин Гргич (агент Никиты Кривцова) также подтвердил, что европейские, в том числе испанские ФК проявляют интерес к полузащитнику «быков».

«К Кривцову есть интерес из-за рубежа, очень много интереса. Я не хотел говорить с “Краснодаром”, чтобы не беспокоить их. Никита — отличный футболист, он хорошо играет в этом сезоне»,— отметил агент Кривцова. По его словам, молодого футболиста хорошо знают в Испании.

Текущий сезон — лучший в карьере Никиты Кривцова. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника «быков» оценивается в 2,5 млн евро. Ранее «Ъ-Кубань» писал, что вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова может купить питерский «Зенит».

Екатерина Мухамедова

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