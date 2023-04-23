Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФК «Сочи» проиграл «Ахмату» в матче 24-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» в Грозном проиграл местному «Ахмату». Матч закончился со счетом 1:0.

В первом тайме команды имели ряд возможностей для взятия ворот, но голкиперы обеих команд ошибок не допускали. Во второй половине встречи было много борьбы на каждом участке поля, а единственный гол в матче забили хозяева на 86-й минуте. Отличился нападающий «Ахмата» Владимир Ильин. В итоге победа «Ахмата» со счетом 1:0.

После 24-го тура «барсы» занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч подопечные Дмитрия Хохлова сыграют 30 апреля на своем поле с «Торпедо».

Евгений Леонтьев

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...