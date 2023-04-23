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Коммерсантъ FM
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США обеспокоены созданием азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор

США выразили глубокую обеспокоенность созданием контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре, о котором ранее объявил Азербайджан. Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах,— заблокирован с декабря 2022 года.

Трехстороннее заявление от 2020 года устанавливает, что Лачинский коридор находится под контролем российского миротворческого контингента.

«США глубоко обеспокоены тем, что установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу. Мы вновь заявляем, что в Лачинском коридоре должно быть свободное и открытое передвижение людей и товаров, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздерживаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы»,— говорится в сообщении Госдепа.

Азербайджан связал установку КПП с перевозкой оружия, которую, по мнению Баку, Армения осуществляет по этой дороге. Ереван, в свою очередь, заявил, что КПП на мосту Хакари в Лачинском коридоре является грубым нарушением соглашения о прекращении огня от 2020 года.

Мария Федотова

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