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Коммерсантъ FM
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В суданской столице напали на тюрьму, где содержится свергнутый президент страны Омар аль-Башир

В суданской столице Хартум группа неизвестных напала на старейшую в городе тюрьму Кобар. Телеканал Al-Hadath сообщает, что многим заключенным удалось сбежать. В Кобаре отбывает наказание свергнутый президент Судана Омар аль-Башир и многие его союзники.

В Судане несколько дней продолжаются столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (спецназ). Конфликт в том числе произошел рядом с тюрьмой Кобар, пишет Al-Hadath. По сведения телеканала, все политзаключенные остаются под стражей.

Неназванный чиновник в разговоре с AP подтвердил, что несколько заключенных сбежали, однако Омар аль-Башир все еще находится в камере. При этом чиновник добавил, что некоторые заключенные убиты и ранены.

Силы быстрого реагирования Судана написали в Twitter, что армия «вывезла» из Кобара бывших представителей режима Омара аль-Башира и его самого. Однако других подтверждений этой информации нет.

Омар аль-Башир занял пост президента Судана 16 октября 1993 года. Он был отстранен от власти в 2019 году в результате военного переворота. Его признали виновным в незаконном хранении иностранной валюты, отмывании незаконных доходов. Кроме того, ему планируют предъявить обвинения в жестоком подавлении протестов в Судане 2019 году.

В Судане с 15 апреля идут вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Их причиной стала планируемая интеграция спецназа в вооруженные силы. В столкновениях погибли больше 400 человек, пострадали больше 3,5 тыс.

Подробнее о столкновениях — в публикации «Ъ» «Судные дни Судана».

Лусине Баласян

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