МАЗ обходит конкурентов

Петербургское пассажирское госпредприятие по результатам состоявшихся весной аукционов на поставку автобусов получит около 250 единиц техники белорусского производства — вдвое больше, чем автобусов российской сборки. Эксперты считают результат тендеров закономерным, учитывая лучшее ценовое предложение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» (ПАТ) подвел итоги еще двух объявленных в конце марта конкурсов на поставку автобусов особо большого класса. Один из них, на сумму 774,4 млн рублей, предполагал поставку до 29 февраля 2024 года 26 двухсекционных дизельных машин и проводился для субъектов малого и среднего предпринимательства. За контракт с ПАТ боролись московское ООО «УК "Автотехком"» (дочерняя компания петербургского ООО «Автотехком», традиционного поставщика автобусов МАЗ для нужд городских автотранспортных компаний), которое в итоге и стало победителем с предложением в 665,96 млн рублей, петербургское ООО «Бастрейдинг» с 669,8 млн рублей и московское ООО «Парадавто-М» с 700,8 млн рублей.

Победу в другом конкурсе с начальной максимальной ценой контракта 2,62 млрд рублей на поставку 88 «гармошек» оспаривали друг у друга традиционные конкуренты — ООО «Автотехком» и ООО «Волгабас Групп». И здесь предложение дилера МАЗа оказалось более конкурентоспособным: петербургская компания предложила выполнить контракт за 2,096 млрд, в то время как поставщик российских автобусов остановился на 2,109 млрд рублей. По условиям проекта договора, 54 автобуса планировалось поставить до 31 октября, оставшиеся 34 — не позднее 31 января 2024 года.

Источник в транспортной сфере сообщил «Ъ-СПб», что более крупный контракт планируется заключить на сумму, близкую к начальной максимальной цене, но на большее количество единиц техники — как и в результатах прошедших ранее конкурсов на поставку для ПАТ автобусов большого класса (см. “Ъ” №66/П от 17.04.2023). «На 2,6 млрд будет поставлено 114 МАЗов»,— сказал собеседник издания. Таким образом, «Автотехком» и его московская дочка в конце текущего и начале следующего года привезут в Петербург 140 «гармошек» белорусского производства.

Как сообщалось ранее, ООО «Транспортные решения» за несколько дней до этого выиграло конкурс на поставку 25 автобусов особо большого класса. На аукцион была подана одна заявка, и с компанией будет заключен договор на 757 млн — по начальной максимальной цене. «Пассажиравтотранс» планирует использовать технику, которая должна поступить до конца июня, на маршрутах №39 и №39Э между станцией метро «Московская» и аэропортом Пулково. Низкий интерес к конкурсу, по мнению главного редактора портала TransportSPb Владислава Булгакова, объясняется исключительно сжатыми сроками поставки техники. «В первом конкурсе уже к июню надо все поставить, а в остальных — осень или следующий год. К тому же "гармошку" сделать куда сложнее, особенно учитывая то, что три из четырех автобусных заводов, которые делают такие модели, находятся под санкциями»,— сказал эксперт.

С учетом проведенных ранее аукционов на поставку автобусов большого класса Минский автозавод поставит петербургскому пассажирскому предприятию 246 единиц техники, автобусов Volgabus приедет в город вдвое меньше — 123 единицы. Однако, как сообщила пресс-служба комитета по транспорту со ссылкой на председателя ведомства Валентина Енокаева, по результатам последних аукционов предприятие планирует закупить порядка 250 автобусов большого и особо большого класса производства Минского автомобильного завода, что может свидетельствовать о намерении ПАТ увеличить объем поставки еще на несколько единиц.

В рамках программы обновления подвижного состава ГУП «Пассажиравтотранс» с поставщиками МАЗа в прошлом году заключены контракты на поставку 137 автобусов большого класса, уточнили в комитете. Кроме того, в рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания в прошлом году другими перевозчиками было закуплено 894 автобуса производства Минского автомобильного завода.

Вячеслав Калашников