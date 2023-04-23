Врио главы Херсонской области Сальдо отрицает создание ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вооруженные силы Украины не высадились и не создали плацдарм на левом берегу Днепра. При этом, по его словам, в левобережной части области могут быть случаи высадки диверсионно-разведывательных групп ВСУ. О том, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра, сообщил «Институт изучения войны» 22 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Официально заявляю, что по состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было»,— написал господин Сальдо в своем Telegram-канале.

Владимир Сальдо добавил, что российские военные полностью контролируют левобережную часть Херсонской области. «Могут иметь место случаи высадки ДРГ противника, которые успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты нашей артиллерией и уничтожены или сброшены в воду нашими бойцами»,— добавил он.

Американский аналитический центр «Институт изучения войны» (ISW), который ежедневно сообщает о ситуации в зоне конфликта, 22 апреля сообщил, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра. В отчете ISW ссылается на геолоцированные кадры российских военных корреспондентов.

По оценке ISW, к 22 апреля ВСУ смогли занять позиции к северу от Олешек (российский вариант — Алешки) в 7 км от Херсона и в населенном пункте Дачи в 10 км от Херсона. При этом в отчете ISW отмечается, что численность группировки украинских военных, их задачи, способность и желание удержаться в регионе пока под вопросом.

Позже отчет ISW прокомментировали в оперативном командовании «Юг» ВСУ. Руководитель пресс-центра командования Наталья Гуменюк не подтвердила, но и не опровергла присутствие ВСУ на левом берегу Днепра. По ее словам, условия военных действий требуют информационной тишины до тех пор, пока ситуация не станет достаточно безопасной для военных. «Очень сложная работа продолжается, когда надо преодолеть такую преграду, как Днепр, когда линия фронта проходит мимо широкой мощной реки»,— сказала она в эфире телемарафона (цитата по «Украинской правде»).

Что происходит на 424-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко