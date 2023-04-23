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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор сообщил об обстреле двух сел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле территории региона со стороны Украины.

Так, сегодня, 23 апреля, утром вооруженные силы Украины обстреляли несколько муниципальных образований области. Пострадавших нет, но в Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки. Под Шебекино было обстреляно село Муром: один из снарядов повредил забор частного домовладения. Сейчас оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход, чтобы оценить весь ущерб.

Вчера, 22 апреля, в Белгородской области под обстрел попала Новая Таволжанка. В результате падения снарядов пострадало несколько домов.

Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины в Белгородской области введен режим повышенного уровня террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования. В результате обстрелов в регионе погибли 30 человек.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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