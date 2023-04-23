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Коммерсантъ FM
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В Карабахе подорвался азербайджанский военный грузовик, Армения отвергла обвинения в провокации

В Шушинском районе (Карабахский район Азербайджана) грузовик азербайджанской армии подорвался на заложенной мине. Трое военных получили ранения. Азербайджан обвинил Армению в провокации, Ереван это отрицает.

Минобороны Азербайджана сообщило, что пострадали «водитель и руководитель автомобиля, транспортное средство пришло в непригодное состояние». Еще один военный подорвался на противопехотной мине, когда пытался добраться до пострадавших. «Армения должна немедленно прекратить все военные провокации на суверенной территории Азербайджана!»,— говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян написал в Twitter, что Ереван не имеет «никакого отношения» к инциденту. «Обвинения Азербайджана в адрес Армении беспочвенны и служат Азербайджану лишь пропагандой для новой агрессии или провокации против Армении»,— говорится в его комментарии.

Азербайджан в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году получил контроль над Кельбаджарским и Лачинским районами, а также частью Агдамского района, которые ранее контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. Баку и Ереван при посредничестве Москвы достигли соглашения о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. С тех пор Армения и Азербайджан обмениваются обвинениями в нарушении соглашения.

Об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Премьер Армении выложил все карты Закавказья на стол».

Леонид Уварчев

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