Главные новости за 21 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский краевой суд приговорил к 18 годам лишения свободы мать убитого пятилетнего мальчика Алену Бугоркову. Ее супруга Сергея Бугоркова осудили на 22 года.

ФСБ сообщила, что задержанный в декабре 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу СБУ житель Севастополя планировал поджечь одно из административных зданий.

С 22 апреля пройдут сходы жителей с участием военкома Геленджика Сергея Козлова. Он расскажет горожанам о срочной и контрактной службе в армии.

Количество долгостроев в Краснодаре за первые месяцы 2023 года сократилось до 44. В прошлом году проблемных объектов в краевой столице было 130.

Краснодар занял первое место среди городов-миллионников по объему нераспроданного жилья. Доля нераспроданных остатков по отношению к реализованным объемам достигает 83%.

В Краснодаре будут судить руководителя и двух работников подрядной организации за хищение около 1 млрд руб. Под предлогом продажи квартир они обманули 127 человек.

Новый собственник Васюринского мясоперерабатывающего комбината ООО «Сити» из Липецка отказался от банкротства предприятия.

Прокуратура организовала проверку по факту трехдневного отсутствия воды в Новороссийске.

В 2022 году выручка ООО «Русский терруар», принадлежащего предпринимателю Сергею Галицкому, выросла в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом, до 86,26 млн руб.

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