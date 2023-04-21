Подрядчиков будут судить за мошенничество с продажами квартир в Краснодаре на 1 млрд рублей

В Краснодаре будут судить руководителя и двух работников подрядной организации за хищение около 1 млрд руб. Под предлогом продажи квартир они обманули 127 человек, сообщает пресс-центр МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По данным следствия, в течение двух лет сотрудники подрядной организации заключали с гражданами соглашения о задатке под предлогом продажи квартир в Краснодаре. При этом они не собирались и не имели возможности продавать недвижимость.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. На имущество, жилую и нежилую недвижимость обвиняемых был наложен арест на 400 млн руб. В период предварительного следствия фигуранты находились под подпиской о невыезде. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения.

В суд также направили уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью в отношении жительницы Анапы. Она подделывала подписи в договорах купли-продажи. В итоге 24 человека получили ущерб в 245 млн руб.

Татьяна Ручкина

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