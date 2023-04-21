Подозреваемый в госизмене житель Севастополя планировал теракт в административном здании

Задержанный в декабре 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу СБУ житель Севастополя планировал поджечь одно из административных зданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Крыму и Севастополю.

В ведомстве сообщили, что 47-летний мужчина планировал совершить теракт в одном из административных помещений города. Он нашел средства и орудия поджога, а также создал условия для совершения преступления. Однако он не успел закончить приготовления к теракту, поскольку его задержали сотрудники УФСБ.

В декабре 2022 года мужчину и его знакомого задержали по подозрению в госизмене. Сообщалось, что они передавали СБУ данные о расположении объектов Минобороны РФ.

Татьяна Ручкина

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