Прокуратура начала проверку из-за трехдневного отсутствия воды в Новороссийске

Прокуратура организовала проверку по факту отсутствия воды в Новороссийске в течение трех дней. Ведомство оценит действия органов местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

18–19 апреля МУП «Водоканал города Новороссийска» проводило планово-предупредительные работы на сетях РЭУ «Троицкий групповой водопровод». В связи с этим подачу воды абонентам, запитанным от сети, полностью прекратили.

Работы завершили 20 апреля. Однако из-за аварии на магистральном водопроводе на улице Портовой в некоторых районах города жителям до сих пор не вернули воду или подали ее ненадлежащего качества.

Утром 21 апреля мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что вода от Троицкого группового водопровода подается в штатном режиме. Кроме того, обеспечен максимальный забор воды с Неберджая и Пенайских источников.

«Службы на месте и решают проблему. Эту ситуацию держу на личном контроле. Продолжаем точечную регулировку подачи водоснабжения везде, где это необходимо»,— отметил Андрей Кравченко.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram