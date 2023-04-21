В первые месяцы 2023 года количество долгостроев в Краснодаре сократилось до 44

Количество долгостроев в Краснодаре за первые месяцы 2023 года сократилось до 44. В прошлом году проблемных объектов в краевой столице было 130. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Мэр Краснодара Евгений Наумов подчеркнул, что упрашивать застройщиков выполнять условия и сроки никто не будет.

Первая литера ЖК «Мультиплекс кино» построена на 70%. На объекте завершили каменную кладку и подвели инженерные коммуникации до земельного участка. Строительство второй литеры завершено только наполовину. ЖК «Сердце столицы» готов на 76%, работы здесь ведутся в штатном режиме. ЖК «Дом с ротондами» завершен на 90%, ведется благоустройство территории. Две литеры ЖК «Солнечная долина» готовы на 75 и 50%.

Олег Исаев

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