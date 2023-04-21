Сходы жителей с участием военкома пройдут в Геленджике

С 22 апреля пройдут сходы жителей с участием военкома Геленджика Сергея Козлова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военком Геленджика Сергей Козлов

Фото: Алексей Богодистов Военком Геленджика Сергей Козлов

Фото: Алексей Богодистов

«Комиссар расскажет геленджичанам о сроках срочной службы в рядах Вооруженных сил РФ, условиях службы по контракту, социальных гарантиях военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции»,— пишет глава Геленджика.

22 апреля сход пройдет в селе Кабардинка (улица Революционная, 90); 29 апреля — в селе Дивноморское (Дворец культуры: ул. Олега Кошевого, 4); 6 мая — в селе Пшада (Дом культуры: ул. Советская, 28а); 13 мая — в селе Архипо-Осиповка (Дом культуры: ул. Ленина, 116). Начало мероприятия — в 11:00.

Тат Гаспарян

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