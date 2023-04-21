В Краснодаре мать и отчима, убивших 5-летнего сына, приговорили к 40 годам колонии на двоих

Краснодарский краевой суд приговорил к 18 годам лишения свободы мать убитого пятилетнего мальчика Алену Бугоркову. Ее супруга Сергея Бугоркова осудили на 22 года. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда.

Тело пятилетнего ребенка, которого искали почти сутки в Краснодаре, обнаружили в июне 2022 года закопанным на берегу реки Кубань в районе Гидростроя. Накануне родители сообщили об исчезновении мальчика. Позже следователи установили, что ребенок умер в квартире на улице Тюляева, где проживала семья. По версии следствия, мальчика забили до смерти.

В ходе судебного разбирательства отчим ребенка отрицал свою роль в инциденте. Более того, говорил о том, что пытался помочь пасынку с помощью искусственного дыхания. В свою очередь Алена Бугоркова взяла вину за убийство полностью на себя, отказавшись от показаний в суде. Она воспользовалась 51 статьей Конституции РФ.

Олег Исаев

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