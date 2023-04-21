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Коммерсантъ FM
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АЭВТ: убыток от продаж для российских авиакомпаний за 2022 год составил 144 млрд рублей

Убыток российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составил 144 млрд руб., указано в отчете Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Доходы отрасли за год снизились на 13%, расходы — на 3%.

Пассажиропоток по итогам года снизился на 14,2% — до 95,2 млн чел. Грузопоток упал на 58,9% — до 606,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло на международных воздушных линиях, в сообщении со странами дальнего зарубежья (в сообщении со странами СНГ перевозки выросли).

Несмотря на существенные убытки, в 2022 году отрасли удалось обеспечить финансово-экономическую устойчивость большинства игроков, считают в АЭВТ. Этому способствовали два фактора: 100 млрд руб. госсубсидий и демпфер при расчете налогового вычета по авиакеросину (оценочно за 2022 год он составил 98,6 млрд руб.).

Санкции в отношении российской авиаотрасли ЕС и США ввели в ответ на проведение военной операции РФ на Украине. Перевозчики лишились возможности официально использовать европейские и американские самолеты, экспортировать технические изделия, а уже сданные в лизинг самолеты должны были быть возвращены лизингодателю.

На фоне массовых арестов иностранной авиатехники Росавиация рекомендовала перевозчикам остановить рейсы за рубеж. Параллельно с этим ЕС закрыл небо для зарегистрированных в России самолетов.

Три сценария развития российской авиаотрасли — в материале «Ъ» «Гадания на маршрутных картах».

Григорий Лейба

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