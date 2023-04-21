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Коммерсантъ FM
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Пригожин опроверг заявление советника Пушилина об образовании котла для ВСУ под Бахмутом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что говорить об образовании котла для военнослужащих ВСУ в Бахмуте (Артемовске) пока рано. Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что «крышка для котла» для ВСУ в городе «захлопнулась». Господин Пушилин назвал слова своего советника «опрометчивыми».

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее, они находятся в так называемом "оперативном окружении", когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои»,— отметил Евгений Пригожин (его слова приводит пресс-служба бизнесмена). Он также добавил, что те, «кто болтает языком вперед», создают проблемы.

Ранее сегодня, 21 апреля, об образовании котла в Бахмуте сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. В разговоре с ТАСС он утверждал, что бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, которая использовалась для снабжения украинской группировки в Бахмуте (Артемовске), что означает полное окружение ВСУ в городе. По его словам, теперь «крышка котла захлопнулась».

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале пообещал, что «проведет работу» с господином Гагиным и другими своими помощниками и советниками из-за их «опрометчивых заявлений» о ходе боевых действий в зоне военной операции.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

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