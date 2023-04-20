Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 апреля

10:03. Вчера в Беловском районе Курской области простились с жителем деревни Лошаковка, бойцом ЧВК «Вагнер» Владимиром Руденко, который погиб при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО в Артемовске на территории ДНР.

9:49.В Курской области почти закончились работы по возведению фортификационных сооружений, сообщил вице-губернатор Курской области Роман Денисов в прямом эфире местной ТРК «Сейм»: «Система обороны, к строительству которой мы приступили в декабре, в большинстве своем закончена. Все необходимое для размещения личного состава есть. Проводятся дополнительные работы, которые мы заканчиваем. Можно сказать, что они завершены».

08:32. Ученики 413 школ из Курской, Брянской и Белгородской областей, расположенных в приграничных районах, будут сдавать ГИА по правилам, действующим для новых субъектов РФ, рассказали в пресс-службе облправительства. В частности, выпускников этих школ допустят к ГИА-9 без прохождения итогового собеседования по русскому языку, к ГИА-11 — без написания итогового сочинения (изложения). Девятиклассники смогут получить аттестат по результатам промежуточной аттестации, а одиннадцатиклассники — по результатам промежуточной аттестации или ЕГЭ.