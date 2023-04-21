Щебень встал поперек пути

Рост спроса на перевозку строительных грузов начинает влиять на востребованность полувагонов, поддерживая ставку на них, но одновременно осложняя ситуацию на сети, отмечают железнодорожные операторы. Приток этих грузов на сеть нивелировал эффект окончания зимнего сезона, и скорость движения не возросла. Аналитики отмечают, что, помимо стройгрузов, задействованность парка, которая сейчас находится на максимальных значениях, поддерживают и другие факторы — рост перевозок угля, уход операторов из стран СНГ с российского рынка и необходимость транспортировки грузов на новые территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рост гражданского строительства и перевозок строительных грузов может вновь стать причиной повышенной востребованности полувагонов, что осложнит ситуацию на сети. Это следует из подготовленного Информационным центром операторов при поддержке СОЖТ аналитического отчета. Объем перевозок в полувагонах в марте увеличился на 5% к марту 2022 года, до 2,26 млн тонн среднесуточно, грузооборот — на 2%, до 4,8 млрд тонно-км. Наибольший вклад в рост объема перевозок внесли строительные грузы (плюс 12%). Их погрузка в марте возросла к марту 2022 года и февралю 2023-го на 5%, до 513 тыс. тонн среднесуточно.

Как пояснили “Ъ” в Информационном центре операторов, в этом году погрузка строительных грузов началась раньше обычного, при этом приток грузов на сеть произошел до того, как были устранены традиционные зимние сложности с движением. В результате скорость перемещения полувагонов на сети сократилась на 4% в груженом пробеге и на 2% в порожнем к марту 2022 года. «Возрастающая конкуренция за пропускные способности будет влиять на замедление оборота вагона за счет роста брошенных поездов и увеличенных простоев на станциях погрузки-выгрузки»,— поясняют в центре. Существующего подвижного состава достаточно для перемещения всего объема строительных грузов, заверяют аналитики центра, но высокий спрос все равно явится причиной того, что ставки на вагоны продолжат умеренный рост.

В целом, по оценкам центра, в течение 2022 года росли как время в движении вагона, так и простои на станциях погрузки-выгрузки. В первом квартале последние снижаются, но по-прежнему остаются выше уровня прошлого года. Средняя скорость доставки сократилась в марте на 1% к марту прошлого года и на 2–4% относительно февраля. В брошенном состоянии, как оценивается в отчете, в марте простаивало 6,6% парка вагонов, их количество относительно марта 2022 года увеличилось на 14,3%.

В первом квартале драйверами роста погрузки неожиданно стали строительные грузы и уголь, а ожидаемо — зерно, говорит замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. Государство, поясняет он, выделило предоплату на закупку материалов для строительства автодорог еще в декабре—январе, в результате строительные грузы поехали уже в феврале (плюс 30%), тогда как обычно это происходит в апреле—мае. Спрос на их перевозку будет заметен в течение всего года, хотя темпы прироста снизятся к лету, говорит эксперт. Второй, возможно, более важный фактор — рост спроса на перевозку угля, добавляет он. Также он отмечает, что часть парка задействована в специальных перевозках, что «подогревает» ставки. По прогнозу ИПЕМ, ставка аренды на полувагоны во втором квартале продолжит рост.

На сети сложная ситуация, и грузовладельцам приходится задействовать все больший парк для демпфирования проблем, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По итогам марта зарегистрирован рекордный уровень задействования парка в перевозках. Также, отмечает он, проявился новый фактор, поддерживающий ставки: продолжает сокращаться парк собственников зарубежных стран, работающий на сети ОАО РЖД. Так, часть игроков ушла с российского рынка, часть парка выкупили российские собственники, но сейчас работать на собственном рынке стало выгоднее: ставки на полувагоны в Казахстане сейчас на 25–40% выше, чем в России. Еще один фактор, стимулирующий задействованность парка и рост ставок,— перевозки на новые территории, говорит эксперт.

Наталья Скорлыгина