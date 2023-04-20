Инвестиции в космические компании упали до минимума с 2015 года

Объем инвестиций в космические компании по итогам первого квартала года составил $2,2 млрд, следует из отчета венчурного фонда Space Capital. Это на 53% ниже, чем в предыдущем квартале. Кроме того, это самый низкий показатель с 2015 года.

Как отмечается в докладе, на желании венчурных инвесторов вкладываться в космическую отрасль сказались неблагоприятная макроэкономическая ситуация, а также крах Silicon Valley Bank — одного из крупнейших банков, специализирующихся на венчурном капитале.

Space Capital собирает данные о венчурных инвестициях в космическую отрасль с 2014 года. За это время объем инвестиций в нее достиг $272,2 млрд. При этом львиная доля инвестиций приходится всего на две страны — США (46% от общемирового объема) и Китай (29%).

Большую часть средств привлекают стартапы, которые разрабатывают приложения, использующие данные, полученные из космоса. С 2014 года этот сектор получил от венчурных инвесторов $208,5 млрд. Компании же, создающие инфраструктуру и занимающиеся непосредственно запусками ракет, привлекли примерно в четыре раза меньше средств — $55,4 млрд. При этом две трети от этой суммы привлекли американские компании, а четверть инвестиций в США досталась SpaceX Илона Маска. Как отмечают авторы доклада, «из более чем 100 компаний, занимающихся космическими запусками и собравших в общей сложности $27 млрд за последнее десятилетие, в настоящее время функционируют только две: SpaceX и Rocket Lab».

Кирилл Сарханянц