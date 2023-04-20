В ставропольской полиции провернули страховой номер

Служба собственной безопасности Главного управления МВД России по Ставропольскому краю выявила многочисленные нарушения в работе инспекторов регистрационно-экзаменационных подразделений краевой ГИБДД. По предварительным данным, сотрудники отделов один и тот же полис ОСАГО вписывали при регистрации разных машин. По неофициальным данным, в этом участвовали несколько десятков сотрудников, зарегистрировавших с нарушениями сотни автомобилей. В краевом главке «Ъ» подтвердили проведение проверки «по фактам возможной причастности сотрудников к противоправным деяниям». Нарушителей обещают уволить по отрицательным мотивам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка крупных отделов ГИБДД в Ставрополе, Невинномысске, Буденновске, Георгиевске, Светлограде, Лермонтове, Ессентуках и Михайловске началась более месяца назад. Сотрудники службы собственной безопасности полицейского главка установили, что с 2020 года в этих отделениях было зарегистрировано более 500 автомобилей с указанием в документах полисов ОСАГО одинаковых серий и номеров. Без полиса зарегистрировать автомобиль в ГИБДД невозможно, по правилам отсутствие страховки является основанием для отказа в постановке на учет. Тем не менее, как рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах, в регионе было несколько предприятий, в том числе занимавшихся эвакуацией автомобилей, которые имели абсолютно идентичные номерные знаки на автомобилях и, по неофициальной информации, могли иметь один страховой полис на всех. Транспортный налог при этом должен был начисляться тоже только на один автомобиль.

В оформлении документов с грубыми нарушениями сейчас уже подозреваются не только инспекторы отделов, но и их непосредственные начальники. В пресс-службе краевого ГУВД «Ъ» уточнили, что, согласно предварительным данным проверки, сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД действительно «использовали идентичные номера страховых полисов для различных автомашин». Кроме того, были выявлены факты получения этими сотрудниками «вознаграждения за выдачу государственных регистрационных знаков с определенными буквенно-цифровыми комбинациями».

По неофициальной информации, речь идет о номерах серии К777АА-26, К007АА-126, К008АА-126, Е080ХХ-126, которые регистрировались на старый автомобиль, а затем продавались через объявления в соцсетях.

Как пояснили в МВД, все оказавшиеся замешанными в нарушениях сотрудники в случае подтверждения их вины будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.

Собранные оперативными сотрудниками материалы уже «направлены в следственные органы для рассмотрения и принятия решения».

Пока речь идет о статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ), которая предполагает крупные штрафы и лишение права занимать определенные должности.

Это уже не первый скандал, связанный с деятельностью ставропольской ГИБДД. В 2021 году было возбуждено уголовное дело в отношении тогдашнего руководителя ведомства Алексея Сафонова и нескольких его подчиненных. Следственные органы установили, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали пропуски и за деньги продавали их грузоперевозчикам зерновых культур в Ставропольском крае. В октябре 2022 года суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество Алексея Сафонова и его родственников на сумму более 150 млн руб.

Александра Ларинцева, Пятигорск