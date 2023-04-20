Минтруд напомнил россиянам о дополнительных выходных днях в мае

В Минтруде напомнили о дополнительных выходных, установленных для жителей России. Выходными днями станут 1, 8 и 9 мая.

Как следует из публикации в Telegram-канале министерства, россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая. Рабочая неделя сократится до четырех дней: с 2 по 5 мая. После выходных с 6 по 9 мая последует сокращенная трехдневная рабочая неделя: с 10 по 12 мая.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») обратился к губернаторам с просьбой сделать также 2–5 мая нерабочими днями. По словам господина Даванкова, людям необходимы «длинные выходные», поскольку они ощущают симптомы депрессии. Ввести дополнительные нерабочие дни предлагалось за счет сокращения новогодних праздников.

Куда уехать из Москвы на выходные — в материале «Ъ FM» «Регионы манят на майские».

Милена Костерева