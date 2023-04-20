Вышестоящий суд признал незаконным отстранение вице-мэра Новосибирска Артема Скатова от должности

Дзержинский райсуд Новосибирска признал незаконным решение мирового суда, который временно отстранил от занимаемой должности вице-мэра Артема Скатова, обвиняемого в клевете на депутата-единоросса Госдумы РФ от Новосибирской области Дмитрия Савельева. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал адвокат чиновника Иван Рассолов, чью жалобу удовлетворил райсуд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В феврале 2023 года мировой суд Дзержинского района отстранил от занимаемой должности вице-мэра Артема Скатова на период слушаний его уголовного дела. На это время, согласно постановлению суда, ему должно было выплачиваться государственное пособие 15,7 тыс. руб. Защита чиновника обжаловала это решение.

Заместитель и однопартиец мэра-коммуниста Анатолия Локотя обвиняется в распространении клеветы на депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева с использованием интернета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Как утверждает следствие, в феврале 2022 года коммунист обратился к администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой разместить «негативную информацию» о якобы имеющейся связи единоросса со строительной компанией.

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Константин Воронов