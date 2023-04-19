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обновлено 10:54

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 апреля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:54. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время визита в Орловскую область отметил работу региона по поддержке семей участников спецоперации, а также патриотическую работу. «Орел и Орловская область всегда были примером патриотического воспитания молодежи. Здесь никогда не прерывалась традиция детских патриотических организаций», — цитирует чиновника пресс-служба облправительства.

9:39. В Воронежской области 18 апреля простились с двумя участникам специальной военной операции.

Глава Новохоперского района сообщил о гибели 37-летнего Евгения Харькова. Он родился в поселке Терновский, после окончания местной школы жил в Воронеже. Другие подробности чиновник не раскрыл.

Администрация Нижнедевицкого района сообщила о гибели 42-летнего младшего сержанта Сергея Попова. Он родился в украинском городе Ивано-Франковск. Затем его семья переехала в Нижнедевицкий район, Сергей Попов работал в строительной компании. Был призван в октябре в рамках частичной мобилизации. Погиб 17 марта при выполнении боевого задания в Луганской народной республике. У бойка остались два сына и дочь. «Я был лично знаком с Сергеем Владимировичем. Его отличали качества неравнодушного и порядного человека, готового прийти на помощь. Своим поступком он достоин своих дедов, отдавших свои жизни ради мира на земле», — рассказал глава района Владимир Просветов.

08:45. В белгородские центры оказания помощи семьям военнослужащих поступило более 6 тыс. обращений, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, такие центры работают в каждом муниципалитете. В частности, Вячеслав Гладков поблагодарил губкинских чиновников за помощь в ремонте крыши одного из домов в хуторе Калинин.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 18 апреля

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