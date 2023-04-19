На охрану Байкала из федерального бюджета выделят 22 млрд рублей

На реализацию природоохранных мероприятия на Байкальской природной территории в федеральном бюджете на 2023–2025 годы предусмотрено 22 млрд руб. Как сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в рамках правительственного часа в Госдуме, более половины этих средств — 12,5 млрд руб.— будет выделено в 2023 году.

«Средства предусмотрены на ликвидацию накопленного экологического ущерба от Байкальского ЦБК, незаконных свалок в природоохранной зоне и другие мероприятия»,— рассказала госпожа Абрамченко.

В 2022 году на экологические мероприятия всем регионам России был выделен 21 млрд руб.

Влад Никифоров, Иркутск