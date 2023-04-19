Выступление казахстанского рэпера Jah Khalib в Петербурге отменили после обращения депутата Лантратовой

Концерт рэпера Jan Khalib (Бахтияра Мамедова) в Санкт-Петербурге, запланированный на 25 апреля, отменили, сообщили организаторы мероприятия. Ранее депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой запретить в РФ концерты исполнителя из-за возможной финансовой поддержки музыкантом ВСУ.

«Концерт отменен»,— говорится на странице мероприятия на сайте «Тинькофф Арены».

При этом на ресурсе «МТС Live» продажа билетов на концерт на момент публикации новости продолжалась.

Кроме Яны Лантратовой отменить концерты Jan Khalib в России требовали рэпер и журналист Аким Апачев, известный как автор неофициального гимна ЧВК «Вагнер», и депутат Госдумы Виталий Милонов.

Бахтияр Мамедов после начала СВО неоднократно высказался в поддержку Украины, однако продолжал свою концертную деятельность в России.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте