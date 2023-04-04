Аксенов предложил отменить досмотр авто на выезде из Крыма

Власти Крыма предложили отменить досмотр грузовых автомобилей, выезжающих на территорию Херсонской и Ростовской областей, заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, это необходимо сделать для сокращения очередей в пунктах контроля сухопутного коридора, связывающего полуостров с материковой частью страны. «Внесли предложение, которое предварительно поддержали на федеральном уровне, чтобы на выезде из Крыма не досматривали груз, вообще не проверяли автомобили, только паспортный контроль. Аналогично — на выезде из Ростовской области в ДНР»,— отметил губернатор.

Он также сообщил, что к маю время проезда через пункты досмотра транспорта на Крымском мосту не должно будет превышать часа в моменты пиковой нагрузки. Для этого будут введены пять дополнительных полос для досмотра и спецкомплексы, а число сотрудников увеличат.

Напомним, в середине марта на Крымском мосту со стороны Краснодарского края из-за технических неисправностей на одном из пунктов досмотра образовалась пробка длиной 3 км.

Александр Дремлюгин, Симферополь