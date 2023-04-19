Андрей Мельниченко намерен вернуть себе «Еврохим» и СУЭК

Семья российского бизнесмена и бывшего бенефициара компании—производителя минеральных удобрений «Еврохим» и угольной СУЭК Андрея Мельниченко обратилась к управляющим траста Firstline с предложением вернуть его в бенефициары. Об этом господин Мельниченко рассказал Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Мельниченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Мельниченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Андрей Мельниченко был включен в санкционный список Евросоюза 9 марта 2022 года в ответ на ввод российских войск на Украину. За день до этого бизнесмен перестал быть бенефициаром «Еврохима» и СУЭКа. Роль бенефициара автоматически перешла к супруге бизнесмена Александре Мельниченко. По данным Forbes, Андрею Мельниченко через траст принадлежало 100% акций «Еврохима» и 92,2% СУЭКа.

Господин Мельниченко отметил, что его выход из состава бенефициаров траста Firstline и назначение на эту роль супруги были ошибкой. По словам бизнесмена, это привело к неудобствам для его семьи и не решило никаких проблем компаний. «В этой связи наша семья уже обратилась к трастовым управляющим и регуляторам с предложением вернуться к состоянию, неизменно сохранявшемуся с основания трастов до момента моего выхода из состава бенефициаров»,— рассказал он.

Андрей Мельниченко объяснил свое решение выйти из состава бенефициаров траста снижением риска для компаний. «Я считал, что это обеспечит бесперебойное функционирование созданных мной компаний как минимум на то время, пока продолжается экономическая война и пока действуют юридические ограничения в отношении меня лично»,— отметил он.

Бизнесмен также указал, что Александра Мельниченко не имеет никакого отношения к его решению покинуть состав бенефициаров траста и «уж точно никакого отношения к трагедии на Украине». «Но тем не менее она стала первой в истории Европы гражданкой Евросоюза по праву рождения, подпавшей под санкции, не имея при этом гражданства страны, против которой они направлены»,— добавил он.

17 мая 2022 года Андрей Мельниченко оспорил введенные против него санкции в Общем суде Евросоюза. В августе прошлого года, по данным Forbes, аналогичный иск подала его супруга. 4 апреля 2023 года господин Мельниченко впервые стал лидером российского списка Forbes. Его состояние оценивается в $25 млрд.

Милена Костерева