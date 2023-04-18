Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 апреля

9:01. Курские мобилизованные продолжают прибывать в первые двухнедельные отпуска. Одну из групп вчера встретил курский губернатор Роман Старовойт, сообщил глава региона: «Поздравил и поблагодарил за отличную службу. Надеюсь, отпуск в семье придаст им новые силы, которые они приложат для достижения нашей общей, скорейшей победы». Также губернатор сообщил, что «со своей командой» еженедельно отправляет в действующие части автомобили с различными грузами.

7:14. МЧС предупреждает об обстреле села Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 17 апреля