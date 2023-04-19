Главные новости к утру 19 апреля

Сбербанк полностью откажется от американских банкоматов в течение двух-трех лет. При необходимости в банке могут перейти на другие банкоматы быстрее, рассказала руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

Дилер «Автодом» стал владельцем 100% доли в российских юрлицах Mercedes-Benz МБМР и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

В первом квартале года Совкомбанк получил 31,6 млрд руб. чистой прибыли, свидетельствует опубликованный баланс по РСБУ. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Международная Букеровская премия объявила шорт-лист номинантов в 2023 году. В него попали авторы книг из шести стран.

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии доставки топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля по видеосвязи. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В городском округе Новозыбков украинский беспилотник атаковал местный военкомат. В здании выбиты окна, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В результате боестолкновений между армией Судана и Силами быстрого реагирования погибли 270 человек, еще более 2,6 тыс. получили ранения. Об этом сообщили в ВОЗ.

Несмотря на кризис, ресторанам и кафе в центре Москвы удается привлекать больше посетителей, чем точкам общепита в спальных районах. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Итальянский бренд Candy на фоне снижения спроса и роста конкуренции со стороны более дешевых китайских и российских марок приостановил работу завода в Кирове. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

О предстоящих 19 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».