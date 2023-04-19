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Коммерсантъ FM
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Сбербанк в течение нескольких лет полностью откажется от американских банкоматов

На начало 2022 года доля американских банкоматов составляла 24% сети Сбербанка, а на середину апреля — менее 5%, сообщила руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина. Банк сокращал долю американских банкоматов в своей сети с 2021 года. «Наши традиционные партнеры — корейские производители»,— отмечает госпожа Галкина.

По оценке Ассоциации банков России, сделанной в начале 2022 года, более 60% в парке банкоматов российских банков приходилось на американские Diebold Nixdorf и NCR, которые прекратили поставлять услуги РФ.

«Проблем с обслуживанием мы не испытываем, но эти (американские.— “Ъ”) банкоматы по мере их амортизации будем заменять и планируем полностью отказаться от них за два-три года, при необходимости сможем сделать это раньше»,— отметила Татьяна Галкина. Вместе с тем у Сбербанка нет срочной задачи поменять всю банкоматную сеть на российское оборудование, сообщила она. «У нас нет проблем с ПО, с разработкой шаблонов новых купюр, нет проблем с технической поддержкой. Мы можем пять-шесть лет спокойно работать с существующими устройствами»,— отмечает она.

На конец 2022 года сеть Сбербанка насчитывала около 45 тыс. банкоматов. По данным ЦБ, всего парк этих устройств в России достигал 173,5 тыс. единиц, причем в четвертом квартале 2022-го их общее количество выросло впервые за два года (www.kommersant.ru/doc/5888905).

Осенью 2022 года первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин говорил, что банк заинтересован в диверсификации производителей банкоматов, и сообщал о планах первого квартала 2023-го, связанных с тестированием китайских банкоматов. Тогда же говорилось о том, что Сбербанк заключил контракты о поставке китайских банкоматов.

Ольга Шерункова

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