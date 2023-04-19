Главные анонсы 19 апреля

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, основной темой станет повышение надежности электросетевого комплекса. Основной темой станут вопросы, связанные с повышением надежности электросетевого комплекса. С докладами по этому поводу выступят министр энергетики России Николай Шульгинов, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и ряд руководителей субъектов.

В Венесуэле проходит визит главы МИД России Сергея Лаврова. У российского министра запланированы переговоры с венесуэльским коллегой Иваном Хилем, вице-президентом республики Делси Родригес. Кроме того, его примет президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В Бостоне (США) состоится судебное заседание по делу американского военнослужащего Джека Тейшейры, арестованного по обвинению в организации утечки секретных материалов.

В Пензенской области состоится рабочая поездка уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В Словакии правительство вводит запрет на импорт некоторых продуктов с Украины.

В Челябинске арбитражный суд Челябинской области рассмотрит заявление о признании банкротом бывшего губернатора региона Бориса Дубровского.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшему муниципальному депутату Москвы Илье Яшину (признан иностранным агентом) по делу о фейках о российской армии.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд проведет заседание по уголовному делу Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне.

В Самаре Волжский районный суд проведет предварительное заседание по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». На скамье подсудимых бывший генеральный директор компании «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор компании «Петронефть актив» Владимир Жоголев.