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Коммерсантъ FM
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Планы на backend

Чему хотят учиться российские школьники

Российские школьники чаще всего выбирают IT-профессии для будущей карьеры — это показал опрос федерального проекта профориентации «Билет в будущее». Меньше всего их интересуют сферы сельского хозяйства и естественных наук. Государству необходимо «сбалансировать потребности рынка и желания будущих специалистов», считают авторы исследования.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Исследование карьерных предпочтений школьников провели IT-компания «Профилум» и федеральный проект профориентации «Билет в будущее» (курируется Фондом гуманитарных проектов Игоря Есина; фонд известен сетью выставочных площадок «Россия — моя история»). Авторы исследования опросили несколько групп школьников. Для начала они попросили 20 тыс. учеников оценить свою уверенность в выборе профессии. Несмотря на разницу в возрасте, ответы оказались схожими. Вариант «Есть полная определенность: четко знаю, кем хочу стать и какое образование получить» выбрали 24% учеников 6–7-х классов, 26% в 8–9-х и 29% среди 10–11-х классов. «Скорее есть определенность» ответили 27% младшеклассников, 30% в средней школе и 32% в старших классах. Другую крайность — вариант «Нет никакой определенности: совсем не знаю, куда хочу поступать и кем быть дальше» — выбрали 10%, 10% и 8% соответственно. Авторы исследования констатируют, что к концу 11-го класса свой дальнейший пусть представляют в общей сложности 61% школьников. «Но по-прежнему остается очень высокий процент детей, кто сомневается или не имеет уверенности в выборе,— говорится в выводах исследования.— Стоит не только продолжать внедрять специальные методы профориентации, но и обеспечить дифференцированный подход к ученикам с разной степенью профессионального самоопределения».

Для второго опроса исследователи попросили 615,3 тыс. учеников 6–11-х классов ответить, как им было бы удобнее узнавать о различных профессиях. На первом месте (32%) оказался вариант «Погружение в профессию»: мастер-классы, экскурсии и стажировки на предприятиях. 25% выбрали группу ответов «Опыт других людей» — видео от блогеров и публикации в соцсетях. На третьем месте (24%) оказались кружки, курсы и тематические смены в детских лагерях.

Наконец, авторы опроса попросили 196,5 тыс. учеников 6–11-х классов сказать о профессии мечты. «Во всех возрастных категориях наиболее популярными оказались IT и науки об обществе: экономика, управление, юриспруденция, психология, социология, СМИ, а также сервис и туризм,— говорится в результатах исследования.— При этом четко выделяются возрастные особенности. В 6–7-х классах ученики выбирают чаще профессии, связанные с культурой и искусством. В 8–11-х классах ученики больше тяготеют к инженерному делу, созданию новых технологий и техническим наукам».

Авторы называют 15 самых популярных у старшеклассников профессий из более чем 400 упомянутых (здесь в исследовании не указаны проценты ответивших). Больше всего голосов среди опрошенных подростков набрала профессия backend-разработчика. На втором месте — графический дизайнер, на третьем — программист. За ними следуют художник, data scientist, повар, актер/актриса, дизайнер одежды и спортсмен. Десятку замыкает DevOps-инженер, затем идут мастер маникюра, психолог, архитектор, косметолог и frontend-разработчик. В исследовании отмечается, что аутсайдерами стали сферы сельского хозяйства и естественных наук — они «требуют дополнительной популяризации и привлечения внимания детей».

Здесь же авторы приводят результаты опроса Минтруда двадцатилетней давности: в 2003 году 34% старшеклассников выбирали банковский и коммерческий сектор, 15% планировали открыть собственное дело и лишь 8% хотели работать в промышленности. Отметим, по данным Минобрнауки, в 2022 году наиболее востребованными профессиями среди абитуриентов Москвы и Петербурга стали «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», а также «юриспруденция».

Четвертый опрос — какой уровень образования считать достаточным — прошли 24 тыс. учеников 6−11-х классов. Часть из них выбрали ответ «не определились». Но среди старшеклассников 60% выбрали варианты с разными уровнями высшего образования; вариант с колледжем приглянулся лишь 10% ответивших. В исследовании отмечается, что «к длительному обучению заранее готовы те, кто осознанно выбрал медицину и общественные науки». А вот ступенью ниже, в 8–9-х классах, уже 25% школьников назвали колледж достаточным уровнем образования — даже больше, чем бакалавриат (24%). Директор по разработке и исследованиям «Профилума» Виталий Алтухов сообщил “Ъ”, что результаты исследования будут учитываться в работе портала «Билет в будущее», который «является флагманским проектом профессиональной ориентации школьников от Министерства просвещения». Ранее, в марте 2023 года, Минпросвещения заявило про единую модель профориентации, которая поможет детям определиться с будущей профессией и «реализовать себя в нашей стране». «Задача всех этих инструментов — сбалансировать ожидания: потребности рынка и желания будущих специалистов. То есть синхронизировать ожидания школьника и рынка»,— сказал господин Алтухов.

Эмилия Габдуллина, Иван Тяжлов

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