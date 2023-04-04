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Коммерсантъ FM
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Жить, учиться и работать, как завещал великий Пушкин

Депутаты упрощают процедуру трудоустройства несовершеннолетних

Госдума во вторник приняла в первом чтении поправки к Трудовому кодексу, регулирующие труд подростков. После их вступления в силу для трудоустройства несовершеннолетних будет достаточно согласия только одного из родителей и не придется получать разрешение органов опеки. В процессе рассмотрения документа депутаты предались воспоминаниям о своих первых заработках, о «выдающихся людях», начавших трудиться с детства, и о детском трудовом воспитании во времена СССР. При этом против поправок выступили коммунисты, полагающие, что «главный труд подростка — это учеба».

Пленарное заседание Государственной думы

Пленарное заседание Государственной думы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пленарное заседание Государственной думы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект внесла в Думу в ноябре прошлого года группа единороссов во главе с председателем комитета по молодежной политике Артемом Метелевым. В пояснительной записке авторы привели для своей инициативы актуальный аргумент: «В условиях экономического санкционного давления недружественных РФ государств работа, а значит, доход подростка — это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности». Депутаты предложили разрешить заключение трудового договора для выполнения легкого труда с подростками старше 14 лет без согласия органов опеки и с одобрения одного из родителей. Расторжение договора не нужно будет согласовывать с Государственной инспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних. Работодатель также освобождается от необходимости проводить за свой счет медосмотр юного работника: достаточно будет результатов школьного медосмотра.

Артем Метелев начал доклад с просьбы поднять руки тем депутатам, кто заработал свои первые деньги до 18 лет. Таких в зале оказалось большинство. Единоросс сообщил, что тоже работал в этом возрасте, и заявил, что современная молодежь требует от законодателей снять барьеры, мешающие найти подработку. В стране больше 7 млн подростков от 14 до 18 лет, 91% старшеклассников, по данным ВЦИОМа, хотели бы подрабатывать на летних каникулах, но трудоустраивается ежегодно не более 600 тыс., поделился статистикой глава комитета. Затем он назвал несколько «выдающихся личностей», которые начали свой трудовой путь с малых лет.

Открыл этот почетный список председатель ЕР, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который, как напомнил господин Метелев, «в детстве каждое лето подрабатывал в колхозе, даже комбайнером работал».

Другим примером стал советский лидер Леонид Брежнев, который «начал работать в пятнадцать». А завершил докладчик перечисление героев детского труда и вовсе неотразимым аргументом: «Что говорить, сам Александр Сергеевич Пушкин начал писать первые стихи в семь лет и стал одним из первых в России зарабатывать на этом деньги. Может, и хорошо, что тогда не существовало органов опеки».

Единоросс посетовал, что при подготовке проекта авторы столкнулись с обвинениями в «использовании детского труда». Но правительство РФ и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова поправки поддержали, дети тоже «сами хотят работать», да и родители, если верить опросам, поддерживают это стремление, подчеркнул Артем Метелев. Ну а тем, кто и после этого все еще сомневался, он напомнил, что по итогам заседания Госсовета по молодежной политике президент Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения, чтобы дети могли пойти работать во время летних каникул.

Правда, из ответа докладчика на вопрос Алексея Куринного (КПРФ) выяснилось, что поправки касаются не только лета, но и труда в любое свободное от школы время. Олег Нилов («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) тут же выразил мнение, что в этом и состоит «лукавство законопроекта»: «То есть прозвенел звонок — и все: портфель забросил до завтрашнего дня и пошел работать. 24 часа в неделю. А вы школу спросили?» Господин Метелев к такому повороту был готов и сослался на положительное заключение Министерства просвещения.

Впрочем, упреков в эксплуатации детского труда единоросс все же не избежал. Михаил Делягин (СРЗП) спросил его, «нормально ли это, что дети вместо летнего отдыха, вместо вечернего отдыха должны работать» и правда ли, что «потребность в отдыхе есть только у детей из богатых семей».

Заодно депутат поинтересовался, работал ли Александр Пушкин в семь лет официально «или все-таки в серой зоне». Артем Метелев в ответ заверил, что отдыхать детям проект не мешает, припомнив детские лагеря труда и отдыха в Советском Союзе. Ольга Алимова (КПРФ), в свою очередь, предположила, что лоббистами поправок выступили предприятия, где труд несовершеннолетних «является критически значимым». Но глава комитета твердо стоял на своем, уверяя, что лоббист в данном случае — «сама молодежь».

Из выступлений представителей фракций стало ясно, что ностальгически-советский настрой докладчика многих убедил.

Так, председатель комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что либерал-демократы поправки поддержат, и призвал не верить тем, кто говорит, что молодежный труд нужен для замещения мобилизованных граждан. Вспомнил депутат и свои школьные годы: «После пятого класса нас вывозили в лесополосу, чтобы мы пахали елочки, и нам за это платили деньги. Мы понимали цену заработанным деньгам».

Валерий Гартунг (СРЗП) тоже сообщил, что сам он и его дети работали в школьные годы, и внуки, когда подрастут, тоже будут работать. Поэтому лично он законопроект поддерживает, хотя во фракции мнения разделились. Позицию несогласных позже выразил эсер Андрей Кузнецов, недовольный исключением из процесса трудоустройства органов опеки: «Родители у нас разные бывают, и они могут толкать детей на совершенно разные вещи».

Председатель комитета по делам семьи Нина Останина (КПРФ), напротив, заявила, что в ее фракции разногласий нет и все коммунисты против принятия проекта. «Мы не против трудового воспитания, более того, весь советский период оно рассматривалось как часть учебного процесса. Но главный труд ребенка — это учеба»,— подчеркнула госпожа Останина.

Она также не согласилась с нормой о том, что для трудоустройства подростка будет достаточно согласия лишь одного родителя, напомнив о высокой статистике разводов в стране.

Олег Леонов («Новые люди») нашел в поддержку поправок новый аргумент, подчеркнув, что его фракция «последовательно выступает за то, чтобы у людей было право выбора». «В 14 лет получает паспорт, чувствует себя практически взрослым. Я сам работал с 14 лет и рад, что мне тогда была предоставлена такая возможность»,— признался депутат. Юлия Дрожжина (ЕР) тоже одобрила поправки, выразив убеждение, что они помогут трудным подросткам «не попасть в рабство улицы и серых схем».

В итоге за законопроект проголосовали 353 депутата, против были 47, воздержались девять.

Ксения Веретенникова

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